Три вопроса доктору: о мигрени, анемии и дефиците B12

При первых признаках мигрени сделайте перерыв и отвлекитесь от того, чем вы занимались. Во время приступа мигрени чувствительность к свету и звуку, как правило, повышается. Поэтому постарайтесь расслабиться, находясь в темной и тихой комнате. Зашторьте окна. Отложите телефон. Лягте на кровать. Если получится немного поспать, сделайте это.



Положите на голову или шею холодный или теплый компресс — они оба могут сработать. Пакет со льдом (или просто пакет замороженных овощей, если льда нет) дат онемение, которое может притупить боль. В свою очередь, горячее полотенце или грелка могут расслабить напряженные мышцы и тоже облегчить состояние. Прохладный или горячий душ, к слову, может дать тот же положительный эффект.



Выпейте воды. По данным Американского фонда мигрени, примерно каждый третий человек с мигренью говорит, что обезвоживание является триггером для головных болей. Если вам не хочется пить простую воду, можете добавить в нее ломтик лимона/свежие ягоды и немного меда, получится что-то вроде домашнего лимонада.



Налейте себе чашку кофе и медленно его пейте. Доказано, что в небольших количествах кофеин может облегчить боль при мигрени на ранних стадиях и усилить эффект болеутоляющих препаратов. Если не хочется кофе, подойдет и крепкий чай. Пьем только одну чашку и только если мигрень возникла днем.



Помассируйте виски. Однако если вы отмечаете чувствительность к прикосновениям во время мигрени (аллодинию), лучше отказаться от такого способа.



Попробуйте медитацию. Вы можете поискать уроки на Youtube, воспользоваться приложением для смартфона или сходить на мастер-класс. А можете просто сесть в удобной позе и постараться отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на чем-то внутри себя.



Вдыхайте лаванду. Лаванда, пожалуй, имеет одну из самых мощных доказательных баз среди ароматических средств для борьбы со стрессом. Поэтому вы можете купить диффузор или аромалампу и иметь это в виду.



Занимайтесь спортом. Физическая активность во время приступа мигрени только усугубит боль, но тренировки между приступами могут уменьшить их количество и силу. При этом подойдет любой вариант нагрузки: от интенсива в зале до спокойной домашней йоги.



Попробуйте вести дневник мигрени — записывать в специальную тетрадку, когда она произошла, насколько неприятными были ощущения, как быстро закончилась и чем ее удалось усмирить. Это, во-первых, поможет увидеть триггеры (и потом по возможности избегать их), а во-вторых, позволит определить наиболее эффективные для вас методы решения проблемы.