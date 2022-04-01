Три вопроса доктору: о мигрени, анемии и дефиците B12

Если у вас анемия, вы можете постоянно чувствовать вялость и усталость. Даже если выспались, хорошо отдохнули и объективных причин для того, чтобы уставать, у вас не было. В числе других симптомов анемии: бледная и сухая кожа, головокружение, сердцебиение, одышка, головная боль, шум в ушах, ломкость ногтей. Но чем сильнее «кислородное голодание» тканей, тем очевиднее, что происходит что-то не то. В любом случае, если вы замечаете у себя один или несколько симптомов или постоянно чувствуете усталость, которая мешает вам нормально функционировать (учиться, работать, выполнять домашние обязанности), стоит поговорить с врачом.
Терапия при анемии направлена на устранение причины, восстановление нарушенных функций, устранение последствий кислородного голодания и основного заболевания. Тактика лечения будет зависеть от типа анемии, ее выраженности, общего состояния пациента и сопутствующих нарушений.
В пищевой рацион при всех видах анемий следует добавить употребление продуктов с высоким содержанием железа: свиная и говяжья печень, телятина, говядина, гречневая крупа, зеленые яблоки, гранаты, грибы, капуста, фасоль и другие бобовые, горький шоколад и др.
При дефицитной анемии (железодефицитная, фолиево- и витамин B12) лечение включает прием препаратов, которые устранят дефицит недостающего элемента, и соблюдение соответствующей диеты
Анемия хронического заболевания не имеет специфического лечения. Наиболее важным является лечение основного заболевания.
Апластическая анемия требует заместительной терапии (переливания эритроцитарной массы, иммуносупрессивной терапии (стероидные препараты), симптоматической терапии (гемостатическая, антибактериальная), в ряде тяжелых случаев требуется трансплантация костного мозга от совместимого донора.
Лечение гемолитической анемии предусматривает множественные переливания крови, плазмаферез (выведение из организма плазмы крови, «загрязненной» токсинами), удаление селезенки при увеличении ее размеров.
При лечении серповидноклеточной анемии назначают длительный прием медикаментов (антибиотики, анальгетики, препараты фолиевой кислоты).
Восстановление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и дольше. В отдельных случаях требуется пожизненное лечение. Продолжительность и качество жизни при тяжелых, врожденных или трудно поддающихся лечению формах анемии также различается.