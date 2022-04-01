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51 минуту назад

Три вопроса доктору: о мигрени, анемии и дефиците B12

Мира Маркина
Пахомов Евгений Юрьевичэксперт,Кошкина Ольга Владимировнаэксперт,Михалева Оксана Григорьевнаэксперт

Недавно мы предложили читателям “Рамблер/Доктор” рассказать, о чем они хотели бы спросить квалифицированных врачей. Ответы экспертов на три самых волнующих вопроса в сегодняшнем материале “Рамблера”.

Три вопроса доктору: о мигрени, анемии и дефиците B12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как справиться со стойким приступом мигрени?

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Один из самых надежных способов купировать приступ мигрени — медикаментозный. Однако лекарства должны подбираться вместе с врачом, их необходимо принимать строго по его рекомендациям и в указанной дозе.

Однако существуют и немедицинские способы остановить мигрень. О них рассказал врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Пахомов Евгений Юрьевич.

При первых признаках мигрени сделайте перерыв и отвлекитесь от того, чем вы занимались. Во время приступа мигрени чувствительность к свету и звуку, как правило, повышается. Поэтому постарайтесь расслабиться, находясь в темной и тихой комнате. Зашторьте окна. Отложите телефон. Лягте на кровать. Если получится немного поспать, сделайте это.

Положите на голову или шею холодный или теплый компресс — они оба могут сработать. Пакет со льдом (или просто пакет замороженных овощей, если льда нет) дат онемение, которое может притупить боль. В свою очередь, горячее полотенце или грелка могут расслабить напряженные мышцы и тоже облегчить состояние. Прохладный или горячий душ, к слову, может дать тот же положительный эффект.

Выпейте воды. По данным Американского фонда мигрени, примерно каждый третий человек с мигренью говорит, что обезвоживание является триггером для головных болей. Если вам не хочется пить простую воду, можете добавить в нее ломтик лимона/свежие ягоды и немного меда, получится что-то вроде домашнего лимонада.

Налейте себе чашку кофе и медленно его пейте. Доказано, что в небольших количествах кофеин может облегчить боль при мигрени на ранних стадиях и усилить эффект болеутоляющих препаратов. Если не хочется кофе, подойдет и крепкий чай. Пьем только одну чашку и только если мигрень возникла днем.

Помассируйте виски. Однако если вы отмечаете чувствительность к прикосновениям во время мигрени (аллодинию), лучше отказаться от такого способа.

Попробуйте медитацию. Вы можете поискать уроки на Youtube, воспользоваться приложением для смартфона или сходить на мастер-класс. А можете просто сесть в удобной позе и постараться отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на чем-то внутри себя.

Вдыхайте лаванду. Лаванда, пожалуй, имеет одну из самых мощных доказательных баз среди ароматических средств для борьбы со стрессом. Поэтому вы можете купить диффузор или аромалампу и иметь это в виду.

Занимайтесь спортом. Физическая активность во время приступа мигрени только усугубит боль, но тренировки между приступами могут уменьшить их количество и силу. При этом подойдет любой вариант нагрузки: от интенсива в зале до спокойной домашней йоги.

Попробуйте вести дневник мигрени — записывать в специальную тетрадку, когда она произошла, насколько неприятными были ощущения, как быстро закончилась и чем ее удалось усмирить. Это, во-первых, поможет увидеть триггеры (и потом по возможности избегать их), а во-вторых, позволит определить наиболее эффективные для вас методы решения проблемы.
Пахомов Евгений Юрьевич
Пахомов Евгений ЮрьевичВрач-невролог

Как лечат анемию?

Анемия — это состояние, характеризующееся пониженным содержанием гемоглобина в крови. Обычно одновременно снижается также и количество красных кровяных телец (эритроцитов).

Симптомы анемии и методы ее лечения перечислила врач-гематолог «СМ-Клиника» Кошкина Ольга Владимировна.

Если у вас анемия, вы можете постоянно чувствовать вялость и усталость. Даже если выспались, хорошо отдохнули и объективных причин для того, чтобы уставать, у вас не было. В числе других симптомов анемии: бледная и сухая кожа, головокружение, сердцебиение, одышка, головная боль, шум в ушах, ломкость ногтей. Но чем сильнее «кислородное голодание» тканей, тем очевиднее, что происходит что-то не то. В любом случае, если вы замечаете у себя один или несколько симптомов или постоянно чувствуете усталость, которая мешает вам нормально функционировать (учиться, работать, выполнять домашние обязанности), стоит поговорить с врачом.

Терапия при анемии направлена на устранение причины, восстановление нарушенных функций, устранение последствий кислородного голодания и основного заболевания. Тактика лечения будет зависеть от типа анемии, ее выраженности, общего состояния пациента и сопутствующих нарушений.

В пищевой рацион при всех видах анемий следует добавить употребление продуктов с высоким содержанием железа: свиная и говяжья печень, телятина, говядина, гречневая крупа, зеленые яблоки, гранаты, грибы, капуста, фасоль и другие бобовые, горький шоколад и др.

При дефицитной анемии (железодефицитная, фолиево- и витамин B12) лечение включает прием препаратов, которые устранят дефицит недостающего элемента, и соблюдение соответствующей диеты
Анемия хронического заболевания не имеет специфического лечения. Наиболее важным является лечение основного заболевания.

Апластическая анемия требует заместительной терапии (переливания эритроцитарной массы, иммуносупрессивной терапии (стероидные препараты), симптоматической терапии (гемостатическая, антибактериальная), в ряде тяжелых случаев требуется трансплантация костного мозга от совместимого донора.

Лечение гемолитической анемии предусматривает множественные переливания крови, плазмаферез (выведение из организма плазмы крови, «загрязненной» токсинами), удаление селезенки при увеличении ее размеров.

При лечении серповидноклеточной анемии назначают длительный прием медикаментов (антибиотики, анальгетики, препараты фолиевой кислоты).

Восстановление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и дольше. В отдельных случаях требуется пожизненное лечение. Продолжительность и качество жизни при тяжелых, врожденных или трудно поддающихся лечению формах анемии также различается.
Кошкина Ольга Владимировна
Кошкина Ольга ВладимировнаВрач-гематолог “СМ-Клиника”

В чем проявляется дефицит В12 и чем он опасен?

Скорость появления симптомов дефицита витамина B12 для каждого человека индивидуальна, отмечает врач-эндокринолог Михалева Оксана Григорьевна.

В числе основных проявлений недостатка витамина B12:

  • онемение или покалывание в руках, ногах и ступнях;
  • трудности при ходьбе (шатание, проблемы с равновесием), головокружение при ходьбе, одышка при физической нагрузке;
  • снижение аппетита;
  • бледность с легким желтушным оттенком кожи;
  • опухший и воспаленный язык;
  • тяжелая трудно поддающаяся лечению анемия;
  • утомляемость, слабость, головные боли;
  • нарушение функционирования кишечника, склонность к диарее.

Но как его диагностировать и лечить?

Опытный врач может заподозрить дефицит витамина B12 уже после жалоб и физического осмотра. Но чтобы подтвердить его, в любом случае потребуется анализ крови. Раннее выявление здесь особенно важно, так как если вовремя не заметить дефицит и не начать лечение, это может привести к серьезным неврологическим проблемам и заболеваниям крови.

Отдельно скажем о «волшебных» свойствах витамина B12, о которых можно прочитать в интернете. В частности, об исследованиях, которые говорят, что витамин B12 важен для предотвращения болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, экземы, бесплодия и чего угодно еще. Большинство из них были проведены с ошибками или имели маленькую выборку, так что врачи не принимают эти выводы во внимание.

Хотя это, конечно, не отменяет того, что витамин B12 безусловно полезный микроэлемент, за уровнем которого стоит следить. Серьезный дефицит витамина B12 можно исправить двумя способами: инъекциями B12 или приемом препарата внутрь с высокой дозой витамина. Умеренный дефицит — с помощью приема препаратов витамина В12 внутрь (но, внимание, обязательно назначенных специалистом).
Михалева Оксана Григорьевна
Михалева Оксана ГригорьевнаВрач-эндокринолог, врач-диетолог “СМ-Клиника”, к.м.н.
Болезни и лекарства,Евгений Пахомов,
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