Нутрициолог назвала пять волшебных «таблеток» для здоровья

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о главных витаминах и микроэлементах, которые обеспечивают здоровье и хорошее самочувствие.

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— Первая волшебная «таблетка» — это витамин D. У большинства обнаруживают дефицит этого витамина, и зачастую это не зависит от того, в каком регионе России вы проживаете, так как страна располагается на широте, недостаточной для оптимального получения витамина D исключительно через солнце. Если есть дефицит, вы не можете похудеть, часто болеете, у вас может быть депрессия, плохое самочувствие и качество кожи. Сначала нужно сдать анализы и относительно этого подобрать правильную дозировку. Обычно считается, что 2000-2500 тысячи международных единиц могут помочь восполнить дефицит, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

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Вторая «таблетка» для здоровья — это магний. Он отвечает за работу желчного пузыря, вегетативной нервной системы и усвоение микроэлементов.

— Принимая витамин D, вы должны вместе с ним пить магний. С помощью рациона питания мы можем получать лишь четверть нормы суточной дозы магния. Мигрени, запоры, нервозность, ПМС и быстрая утомляемость свидетельствуют о нехватке магния. Лучшие принимать глицинат магния, цитрат магния и треонат магния. Их можно принимать в виде капсул.

Третий важный элемент — это йод. Его нехватка провоцирует снижением умственной деятельности, возникновение гипотериоза. Он важен для молочных желез и яичников. Дозировка для взрослого человека — 150-300 мгк в сутки.

— Четвертая «таблетка» — витамин С. Огромное количество людей страдают от дефицита этого витамина, и увидеть это по анализам крайне сложно. Большой миф, что витамин С в больших дозах содержится в апельсинах и лимонах. Много витамина содержится в зелени и болгарском перце, — сказала эксперт.

Основные симптом нехватки — купероз, розацеа, варикоз, кровоточивость десен, носовое кровотечение.

Пятая важнейшая «таблетка» для здоровья — это вода. Минимум воды — 30 миллилитров на килограмм веса. Отсутствие воды не принесет никаких результатов, даже если человек употребляет витамины.

— Нужно пить воду небольшими глоточками, часто. Вода нормализует сон, снижает отечность, улучшает кожу, — сказала эксперт.