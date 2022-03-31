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1 час назад

Онколог развеял заблуждение о метастазах

Lenta.ruLenta.ru

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов развеял заблуждение, что метастазы менее опасны, чем раковая опухоль. Слова онколога приводит «Газета.Ru».

Онколог развеял заблуждение о метастазах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Метастазами называют частички раковой опухоли, которые разносятся по организму с кровотоком или по лимфатической системе. В какой-то момент они могут активизироваться, после чего начнется образование новой опухоли.

Давыдов объяснил, что метастазы так же опасны, как и сами раковые опухоли.

«Это точно такие же самостоятельные опухоли, которые со временем разрастаются и начинают так же разрушать организм. Когда метастазы начинают делиться, они создают вокруг себя сеть сосудов и капилляров, которые их питают, отбирая питательные вещества у здоровых клеток»,

— заявил российский врач.

Он отметил, что бороться с опухолью, которая дала множественные метастазы, намного сложнее, чем с одиночной. Чаще всего, по словам специалиста, метастазы проникают в легкие, печень, лимфоузлы, головной мог, кости и мышцы, поджелудочную железу, а также надпочечники.

Болезни и лекарства,Михаил Давыдов,РАН,
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