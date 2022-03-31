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1 час назад

Врач рассказал об утренних симптомах рака

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Симптомы рака могут быть настолько незаметными, что заболевание будет скрываться до последнего, когда уже мало что можно будет сделать.

Врач рассказал об утренних симптомах рака
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Фармацевт Chemist Click Аббас Канани рассказал, что боль в горле во время пробуждения может быть таким скрытым симптомом рака. Если она появляется по утрам более двух недель и не проходит либо сопровождается кашлем, стоит записаться к терапевту.

«Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, повод обратиться к врачу. Особенно, если вы курите»,

— говорит Канани.

Кроме того, на проблемы может указывать усталость с самого утра.

Чувствовать себя немного уставшим по утрам — это нормально, но если это необычно для вас или вы замечаете, что усталость сохраняется в течение дня, вам следует провериться у специалиста,

— предупреждает Канани.

Эта усталость может сопровождаться другими тревожными признаками: ночной потливостью, появлением синяков на теле или потерей веса.

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