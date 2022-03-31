Почему нельзя самостоятельно выбирать успокоительные

«Побочки» могут быть очень серьезными.

Многие, если не большинство, в случае, когда необходимо выбрать успокоительное средство, обращаются за помощью к друзьям, чтобы те посоветовали «самое эффективное». Однако седативные препараты редко бывают безобидными. Кроме того, выбирать любое средство, угнетающее работу мозга, без предписаний врача — крайне опасное занятие. Мы решили собрать основные побочные эффекты, которые можно получить при бездумном приеме успокоительных.

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Аритмия

Одна из самых частых «побочек». Казалось бы, мы стараемся максимально привести себя в равновесие, но получаем обратный эффект — сердце бешено стучит, а иногда случаются перебои в его работе. Причем довольно много препаратов могут вызывать подобное состояние. Специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу и делать ЭКГ. Нередко такая реакция прослеживается и на препараты по рецепту, в этой ситуации обязательно сообщите врачу о своем состоянии, чтобы он смог скорректировать дозу.

Отеки и другие кожные реакции

Сыпь, зуд и отеки могут быть побочной реакцией на большое количество лития в организме. Сегодня литий в терапевтических дозах может назначить только врач, так как препараты на его основе обладают мощным эффектом. Отекают в данном случае нижние конечности и иногда лицо, если вы долгое время провели в горизонтальном положении. Ситуация исправляется корректировкой дозировки с участием вашего лечащего врача.

Резкая смена настроения

А вот к побочным эффектам антидепрессантов можно отнести проблемы с настроением. Причем, на первый взгляд, может показаться, что эта незначительная «побочка» вообще не стоит внимания. Но на самом деле резкая смена настроения может довольно серьезно осложнить жизнь, учитывая тот факт, что человек не может контролировать свое состояние. Иногда, пытаясь справиться с депрессией самостоятельно, человек загоняет себя в еще более сложное состояние. Именно поэтому любой препарат, влияющий на ваше психическое состояние, должен быть подобран специалистом.

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