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16 минут назад

Найдено применение кофе при лечении психических расстройств

Lenta.ruLenta.ru

Испанские ученые из Открытого Университета в Каталонии нашли применение кофе при лечении психических расстройств, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Выводы работы описаны в статье, опубликованной в научном журнале Nutrients.

Найдено применение кофе при лечении СДВГ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Подобное исследование было первым в своем роде, поскольку включало в себя систематический анализ, который был проведен в том числе на клеточном уровне. Специалисты выявили, что применение кофеина в терапии СДВГ у подростков и взрослых приводит к увеличению объема внимания, улучшению концентрации и обучения, а также некоторых типов памяти. При этом предложенные методы терапии не приводят к повышению артериального давления.

В феврале 2022 году исследователи Университета Макмастера в Канаде выяснили, что употребление кофе полезно для здоровья. Кроме того, кофеин также способствует снижению уровня холестерина в организме с помощью воздействия на специальные белки PCSK9, которые помогают печени выводить из крови липопротеины низкой плотности

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