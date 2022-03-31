Названы девять неочевидных симптомов болезней сердца

Кашель, расстройство желудка и другие неочевидные признаки могут предупреждать о сердечном приступе и болезнях сердца. О девяти неочевидных симптомах, после которых стоит обратиться к врачу, пишет издание «Доктор Питер».

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Причиной кома в горле может служить ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту. Если чувство сдавливания возникает во время физических нагрузок и проходит при отдыхе, то необходимо обратиться к кардиологу.

Храп и бессонницу также связывают с болезнями сердца. Проблемы со сном могут предупреждать о сердечно-сосудистых заболеваниях. Издание отмечает, что у храпящих людей риск инфаркта выше, чем у курильщиков.

Одышка, возникающая в спокойном состоянии, во сне или при малой физической нагрузке, может указывать на развивающуюся болезнь сердца. Ученые выяснили, что часто этот симптом появляется раньше боли в груди.

Если сердце плохо перекачивает кровь, то в головном мозге ухудшается кровообращение. Это приводит к головокружению, слабости и обмороку. Также о проблемах с основной функцией сердца предупреждает отек ног. Он возникает, если кровь застаивается в сосудах.

Потливость в состоянии покоя часто сигнализирует о стенокардии. Если она сопровождается сдавливанием в груди и болями в левой руке, шее и челюсти, то это может быть признаком сердечного приступа, предупреждают врачи.