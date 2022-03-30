Какие симптомы могут говорить о проблемах с щитовидкой

При функциональных расстройствах щитовидной железы выделяются два синдрома — тиреотоксикоз, когда повышен уровень тиреоидных гормонов и гипотиреоз, когда гормонов недостаточно. Эндокринолог Анна Куликова перечислила первые симптомы при проблеме с органом. Подробнее об этом читайте в нашей новости.
Как сообщила специалист «Вечерней Москве», при тиреотоксикозе у пациента возникнут жалобы на повышенное давление и учащенный пульс. Также проблема будет проявляться во внезапной суетливости, бессоннице и плаксивости.
Есть и другие, более неочевидные симптомы. Например, могут возникнуть пробелемы с ЖКТ или начаться выпячивание глазного яблока из глазницы.
При гипотиреозе симптомы будут другими.
Врач добавила: гипотиреоз зачастую проявляется в наборе лишних килограммов, сонливости и заторможенности. Анализы крови могут указывать на повышенный уровень холестерина или на снижение гемоглобина.
Однако патология щитовидки не всегда проявляется. Зачастую ее находят случайно на УЗИ, заключила эндокринолог.