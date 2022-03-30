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1 час назад

Профилактолог Токарев предупредил о возможных рисках совместного приёма витаминов и лекарств

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.

«Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания — и снизить концентрацию активного вещества»,

— отметил Токарев в беседе с URA.RU.

По его словам, лекарственные препараты лучше не сочетать ни с чем. В свою очередь, витаминные комплексы желательно принимать вместе с пищей, порекомендовал специалист.

Болезни и лекарства,Сергей Токарев,
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