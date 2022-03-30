Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.

«Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания — и снизить концентрацию активного вещества»,

— отметил Токарев в беседе с URA.RU.