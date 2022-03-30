Аллергический ринит: как распознать и избавиться



Аллергический ринит, как правило, входит в симптомокомплекс аллергии, и очень важно понимать, что это явление, которое проявляется в комплексе. Чтобы оценить, является ли недуг аллергическим ринитом или острым синуситом, надо всегда смотреть на другие симптомы. При аллергическом рините у человека, как правило, нет температуры, нет интоксикации, нет болей в области горла. Часто ринит, вызванный аллергией, сопровождается такими симптомами как аллергический конъюнктивит, аллергический кашель, аллергическая крапивница. Здесь мы понимаем, что ринит возникает под влиянием какого-либо фактора: это может быть цветение, может быть - аллергическая сенсибилизация.



На сегодняшний день аллергию необходимо расценивать как мини-воспаление в организме человека. Это тоже воспалительная реакция. Механизм аллергий похож на механизм бактериальных и вирусных инфекций. Но а в анализах крови аллергия характеризуется повышением эозинофилов.



Если мы знаем, что ежегодно у человека возникает аллергия на фоне цветения, можно начать прием антигистаминных препаратов за неделю до и в течение всего цветения. Назально для профилактики развития аллергических ринитов во время цветения мы можем использовать спреи с морской водой или с физраствором. Этими спреями можно промывать нос после возвращения с улицы. В лечении аллергического ринита “верхушку” занимают средства назального применения с ГКС. Ими орошают носовую полость, и они оказывают лечебный эффект. Очень хорошо выяснить в аллерголаборатории, на что именно возникает аллергическая реакция, потому что установить причину самому бывает очень и очень сложно. Самое важное в период аллергического ринита - не использовать сосудосуживающие препараты в большом количестве, потому что ничего хорошего, кроме зависимости от сосудосуживающих препаратов, человек не испытает.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"