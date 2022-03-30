Что такое гепатомегалия и как ее лечить

Существует немало сигналов организма, которые дают понять, что вы боретесь с каким-то серьезным заболеванием, которое еще предстоит обнаружить. Одним из таких сигналов является увеличение печение. В медицине этот термин называется гепатомегалией. Данное заболевание не является самостоятельным и всегда выступает лишь следствием како-либо другой болезни. Лечить этот недуг, конечно, необходимо, однако искать придется именно изначальную причину, которая и привела к увеличению органа. Только лишь устранение этой первопричины поможет нормализовать работу печени и вернуть ее к прежним размерам. А причин таких может быть очень много. Поэтому самостоятельное лечение гепатомегалии дома и без помощи врачей не представляется возможным. Единственное, что может и должен сделать сам пациент сразу после того, как ему было диагностировано увеличение печени — капитально пересмотреть свое питание, если оно было не слишком здоровым и качественным, и отказаться от вредных привычек — от употребления алкоголя в первую очередь.