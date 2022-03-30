Назван необычный симптом рака

По словам специалистов, меланома глаза возникает из-за аномального роста клеток. Отмечается, что некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Исследователи подчеркнули, меланома этой части тела является довольно редким недугом.

Среди других симптомов заболевания — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента также может быть припухлость на веке.