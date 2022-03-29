Названа взаимосвязь синдрома сухого глаза и качества зрения

Ухудшение качества слезной пленки и недостаток слезной жидкости вызывают синдром сухого глаза, который может сопутствовать с заболеваниями глаз. Своевременно определить проблему можно благодаря пяти признакам.

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Чрезмерное слезотечение – признак раздраженного и сухого глаза. Также ощущение жжения или покалывания говорит о проблемах с глазами. Кроме того, зрение у человека может стать размытым, что спровоцирует частое моргание