Названа взаимосвязь синдрома сухого глаза и качества зрения

Ухудшение качества слезной пленки и недостаток слезной жидкости вызывают синдром сухого глаза, который может сопутствовать с заболеваниями глаз. Своевременно определить проблему можно благодаря пяти признакам.
Чрезмерное слезотечение – признак раздраженного и сухого глаза. Также ощущение жжения или покалывания говорит о проблемах с глазами. Кроме того, зрение у человека может стать размытым, что спровоцирует частое моргание
Возникновение выделений из глаз с утра при пробуждении и покраснение глаз можно отнести к симптомам сухого глаза, однако это может быть конъюнктивит или другие заболевания. При обнаружении нарушений необходимо обращаться к врачу, пишет «Профиль».