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57 минут назад

Названа взаимосвязь синдрома сухого глаза и качества зрения

Русская ПланетаРусская Планета

Ухудшение качества слезной пленки и недостаток слезной жидкости вызывают синдром сухого глаза, который может сопутствовать с заболеваниями глаз. Своевременно определить проблему можно благодаря пяти признакам.

Названа взаимосвязь синдрома сухого глаза и качества зрения
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Чрезмерное слезотечение – признак раздраженного и сухого глаза. Также ощущение жжения или покалывания говорит о проблемах с глазами. Кроме того, зрение у человека может стать размытым, что спровоцирует частое моргание

Возникновение выделений из глаз с утра при пробуждении и покраснение глаз можно отнести к симптомам сухого глаза, однако это может быть конъюнктивит или другие заболевания. При обнаружении нарушений необходимо обращаться к врачу, пишет «Профиль».

Болезни и лекарства,
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