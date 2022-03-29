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28 минут назад

Инфекционист: Коронавирус могут вытеснить стрептококки

Парламентская газетаПарламентская газета

COVID-19 отступает, но ему на смену могут прийти другие инфекции, временно вытесненные коронавирусом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Инфекционист: коронавирус могут вытеснить стрептококки
Фото: Виталий Белоуов/РИА НовостиВиталий Белоуов/РИА Новости

«При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться», — предупредил он.

Специалист добавил, что у молодых людей часто встречаются стрептококковые инфекции, вызывающие различные заболевания, и не только ангину. На фоне сезонного ослабления организма Малышев рекомендует гражданам продолжать использовать средства индивидуальной защиты в местах общественного пользования.

Ранее главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава, доктор медицинских наук Ирина Васильева объяснила, почему перенесенный коронавирус увеличивает риск заболевания туберкулезом. Речь идет о пациентах, которые перенесли COVID-19 с тяжелым проявлением дыхательной недостаточности, острым респираторным дистресс-синдромом, отметила она.

Врачи напоминают, что вакцинация — единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания коронавирусом.

В России зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.

Болезни и лекарства,Николай Малышев,Ирина Васильева,
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