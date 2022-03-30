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3 часа назад

Врач назвал указывающий на инфаркт признак во внешности

Русская ПланетаРусская Планета

Сердечно-сосудистые заболевания можно определить по внешним признакам. Речь идет о покраснении лица, отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Врач назвал указывающий на инфаркт признак во внешности
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Как объяснил врач, если нет причины, а лицо часто краснеет, то это может сигнализировать об опасном артериальном заболевании – гипертензии. Оно может привести к инфаркту или инсульту.

Также на проблемы с сердцем может указывать цианоз (синеватые кожные участки) и образование красных шишек на пальцах, сопровождаемые болью, сообщает KP.Ru.

Болезни и лекарства,
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