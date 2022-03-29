Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
2 часа назад

Что такое синдром «спящей красавицы»

Letidor.ruLetidor.ru

Все с детства помнят красивую сказку о принцессе, которая проспала сто лет в своем замке, пока поцелуй прекрасного принца не вернул ее к жизни. Современная психология и психиатрия тоже сталкивается с подобным явлением, когда человек погружается в глубокий сон, причем вывести его из этого состояния практически невозможно. Это заболевание получило красивое название синдром «спящей красавицы», как оно проявляется, читайте в нашей новости.

Что такое синдром «спящей красавицы»
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Синдром Клейна-Левина — редкое заболевание, оно выявляется у одного человека из миллиона. Для синдрома «спящей красавицы» характерны повторяющиеся периоды сильной сонливости, рассказала в своем Telеgram-канале врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая. Периоды сонливости могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Специалист отметила, что специфического лечения этой болезни пока не существует, не до конца понятны науки и причины появления синдрома. Больные спят большую часть суток — 18 часов и более. Если не давать им спать, они становятся раздражительными и агрессивными.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители