Что такое синдром «спящей красавицы»

Все с детства помнят красивую сказку о принцессе, которая проспала сто лет в своем замке, пока поцелуй прекрасного принца не вернул ее к жизни. Современная психология и психиатрия тоже сталкивается с подобным явлением, когда человек погружается в глубокий сон, причем вывести его из этого состояния практически невозможно. Это заболевание получило красивое название синдром «спящей красавицы», как оно проявляется, читайте в нашей новости.

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Синдром Клейна-Левина — редкое заболевание, оно выявляется у одного человека из миллиона. Для синдрома «спящей красавицы» характерны повторяющиеся периоды сильной сонливости, рассказала в своем Telеgram-канале врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая. Периоды сонливости могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Специалист отметила, что специфического лечения этой болезни пока не существует, не до конца понятны науки и причины появления синдрома. Больные спят большую часть суток — 18 часов и более. Если не давать им спать, они становятся раздражительными и агрессивными.