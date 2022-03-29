Названы семь неочевидных причин инфаркта

Инфаркт случается когда артерия, снабжающая сердце кровью, внезапно закупорится. Эта проблема может коснуться каждого, а о причинах возникновения приступа рассказали врачи.

Фото: Кадр из сериала «Офис» Кадр из сериала «Офис»

Инфаркт зачастую случается неожиданно и может застать врасплох любого человека. Врачи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий.

Раннее пробуждение

Так, например, в утреннее время в теле человека вырабатывается большое количество гормонов, что увеличивает нагрузку на сердце. Поэтому раннее пробуждение может стать причиной инфаркта и инсульта. Также на это влияет обезвоживание после сна, которое создает дополнительное напряжение и ускоряет сердцебиение.

Стресс

Причиной сердечного приступа также может стать сильная стрессовая ситуация. При этом инфаркт может случиться даже спустя долгое время после произошедшего.

Секс

Половая близость оказывает сильную нагрузку на сердце, что значительно повышает риск развития закупорки артерий.

ОРВИ

Оказывается, даже обычная простуда может привести к сердечному приступу. Статистика показывает, что риск такого исхода у болеющих ОРВИ увеличивается вдвое.

### Спорт

Спровоцировать инфаркт могут не только физические нагрузки, но даже банальный просмотр футбола или соревнований по телевизору.

Недосып

По статистике, чаще всего инфаркт случается с теми людьми, кто спит менее шести часов в сутки.

Переедание

Обжорство способствует выработке гормона стресса, который повышает давление и увеличивает сокращение сердечной мышцы. В совокупности это легко может спровоцировать приступ.