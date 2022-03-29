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2 часа назад

Выявлена связь между приемом антибиотиков и снижением когнитивных способностей

Medical NoteMedical Noteиещё 1

Даже один курс лечения антибиотиками связан с ухудшением внимания, памяти и другими когнитивными нарушениями. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, сообщает Хайтек+.

Выявлена связь между приемом антибиотиков и снижением когнитивных способностей
Фото: Medical NoteMedical Note

В исследовании приняли участие более 14 тысяч женщин, которые в середине жизни в течение минимум 2 месяцев принимали антибиотики по той или иной причине. В среднем через 7 лет участницы проходили контрольные тесты на когнитивные навыки.

Оказалось, что чем длиннее курс лечения, тем сильнее страдали показатели: снижались функции познания, обучения, рабочей памяти, внимания. Изменения соответствовали 3-4 годам нормального процесса старения, говорится в статье.

Антибиотики нарушают состав микробиома кишечника, что приводит к дефициту полезных бактерий. Предыдущие исследования показали, что нарушение бактериального состава кишечника связано с депрессией, шизофренией, аутизмом, деменцией и другими заболеваниями.

Болезни и лекарства,
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