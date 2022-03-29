Выявлена связь между приемом антибиотиков и снижением когнитивных способностей

Даже один курс лечения антибиотиками связан с ухудшением внимания, памяти и другими когнитивными нарушениями. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, сообщает Хайтек+.

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В исследовании приняли участие более 14 тысяч женщин, которые в середине жизни в течение минимум 2 месяцев принимали антибиотики по той или иной причине. В среднем через 7 лет участницы проходили контрольные тесты на когнитивные навыки.

Оказалось, что чем длиннее курс лечения, тем сильнее страдали показатели: снижались функции познания, обучения, рабочей памяти, внимания. Изменения соответствовали 3-4 годам нормального процесса старения, говорится в статье.