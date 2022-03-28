Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог объяснила, как долго нужно пить таблетки от давления

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач-кардиолог Анна Кореневич раскрыла, как долго нужно принимать таблетки от гипертонии.

Кардиолог объяснила, как долго нужно пить таблетки от давления
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Доктор объяснила, что артериальная гипертония — это стойкое повышение давления выше 140/90 в состоянии покоя. Гипертония приводит к раннему старению сосудов сердца и головного мозга, в результате чего снижаются умственные способности и сердечная деятельность.

— У нас есть много таблеток для снижения артериального давления. Как только мы приводим давление в норму, мы тормозим раннее старение сердца, сосудов, занимаемся профилактикой инфарктов и инсультов. Но на причину мы никак не воздействуем при помощи лекарств, — сказала врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Таблетки, по ее словам, нужно принимать постоянно, если пациент не намерен серьезно относиться к причинам гипертонии. Кореневич назвала препараты «палочкой-выручалочкой», в то время как пациенту следует сделать все возможное, чтобы продлить здоровье своим сосудам.

23 марта врачи перечислили факторы, которые могут привести человека к сердечному приступу. По их словам, высокое кровяное давление может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Оно заставляет сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь к остальной части тела. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка). Утолщенный левый желудочек увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители