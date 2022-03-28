Кардиолог объяснила, как долго нужно пить таблетки от давления

— У нас есть много таблеток для снижения артериального давления. Как только мы приводим давление в норму, мы тормозим раннее старение сердца, сосудов, занимаемся профилактикой инфарктов и инсультов. Но на причину мы никак не воздействуем при помощи лекарств, — сказала врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.