Врачи рассказали, как определить проблемы с сердцем по внешности

Специалисты из Американской академии дерматологии рассказали о связи покраснения лица с проблемами с сердцем у человека. Эксперты объяснили, на какие внешние признаки нужно обращать внимание.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"В некоторых случаях вовсе не кардиолог, а врач-дерматолог может быть первым доктором, который заподозрит у вас наличие сердечно-сосудистых заболеваний",

— говорится в сообщении исследователей.

Цианоз

Небольшие синеватого оттенка пятна на коже говорят об ухудшении кровообращения. Проблема в том, что отток венозной крови задерживается. Пятна могут говорить и о другой проблеме: недостатке кислорода в крови в момент закупорки отдельных сосудов. В этом случае кожа может слегка покраснеть.

Узелки Ослера

Выступающие на пальцах рук и ног красные точки эксперты связывают с инфекцией, распространяющейся на внутренней оболочке сердца.

Отеки

Если есть проблемы с сердцем, то оно неполноценно справляется с перекачиванием крови по организму. Она начинает застаиваться и с помощью силы притяжения направляет ее вниз, в сторону ног. Кровь проникает в ткани и образуется отек.

Покраснение