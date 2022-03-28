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1 час назад

Американские врачи рассказали, как определить проблемы с сердцем по внешности

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 5

Специалисты из Американской академии дерматологии рассказали о связи покраснения лица с проблемами с сердцем у человека. Эксперты объяснили, на какие внешние признаки нужно обращать внимание.

Врачи рассказали, как определить проблемы с сердцем по внешности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"В некоторых случаях вовсе не кардиолог, а врач-дерматолог может быть первым доктором, который заподозрит у вас наличие сердечно-сосудистых заболеваний",

— говорится в сообщении исследователей.

Цианоз

Небольшие синеватого оттенка пятна на коже говорят об ухудшении кровообращения. Проблема в том, что отток венозной крови задерживается. Пятна могут говорить и о другой проблеме: недостатке кислорода в крови в момент закупорки отдельных сосудов. В этом случае кожа может слегка покраснеть.

Узелки Ослера

Выступающие на пальцах рук и ног красные точки эксперты связывают с инфекцией, распространяющейся на внутренней оболочке сердца.

Отеки

Если есть проблемы с сердцем, то оно неполноценно справляется с перекачиванием крови по организму. Она начинает застаиваться и с помощью силы притяжения направляет ее вниз, в сторону ног. Кровь проникает в ткани и образуется отек.

Покраснение

Филипп Копылов, врач-кардиолог и директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского института, называет явление покраснения признаком гипертонии, передает Пятый канал.

Болезни и лекарства,
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