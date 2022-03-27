Раскрыты пять признаков меланомы

Дерматолог Натэла Гришина рассказала, как самостоятельно наблюдать за образованиями на теле в виде невусов или родинок, которые могут меняться. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Гришина заявила, что при наблюдении за образованиями на теле следует опираться на принцип «АКОРД», который включает в себя пять признаков меланомы. Специалист раскрыла их и назвала характеристиками болезни асимметрию, новый, изменившийся окрас и размер родинки, а также ее неровные края.

«Есть такое понятие — АКОРД. А — асимметрия. К — край. Все края должны быть гладкими и ровными. О — окрас. Родинка должна быть равномерная, не пестрая. Синюшный цвет — повод обратиться к врачу. Р — размер. Если родинка больше пяти миллиметров, нужно внимательно следить. Д — динамика, то есть появление кровоточивости, боль или зуд. Это все говорит, что лучше провериться»,

— призвала дерматолог.

Врач порекомендовала особое внимание уделять родинкам, расположенным на открытых участках тела и наиболее подверженным повреждениям. Например, они могут располагаться в местах, куда часто попадает солнце — на лице или щиколотке. Женщинам стоит обратить внимание на те участки тела, куда ложатся бретельки от бюстгальтера.

«Травма и ультрафиолет — это прямой способ перерождения в виде меланомы»,

— подчеркнула специалист.

Медик заявила о необходимости защищать крупные образования стиками и специальными средствами. Особенно актуальна эта рекомендация при отдыхе на пляже. Кроме того, люди более старшего возраста больше подвержены онкообразованиям.