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2 часа назад

Терапевт рассказала, почему жжет в груди

Letidor.ruLetidor.ru

У некоторых людей периодически появляется жжение в районе грудной клетки. Это неприятное ощущение может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем: как о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, так и о болезнях пищеварительного тракта.

Терапевт рассказала, почему жжет в груди
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Жжение в области грудной клетки может указывать сразу на несколько заболеваний, отметила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью URA.RU.

Специалист добавила, что жжение также может сигнализировать о проблемах с ЖКТ. Этот симптом испытывает человек, который болен эзофагитом. Кроме того, жжение в груди бывает при бронхите и ОРВИ. Поскольку причин много, необходимо обратиться к врачу.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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