Терапевт рассказала, почему жжет в груди

У некоторых людей периодически появляется жжение в районе грудной клетки. Это неприятное ощущение может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем: как о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, так и о болезнях пищеварительного тракта.
Жжение в области грудной клетки может указывать сразу на несколько заболеваний, отметила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью URA.RU.
Специалист добавила, что жжение также может сигнализировать о проблемах с ЖКТ. Этот симптом испытывает человек, который болен эзофагитом. Кроме того, жжение в груди бывает при бронхите и ОРВИ. Поскольку причин много, необходимо обратиться к врачу.