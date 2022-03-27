Терапевт рассказала, почему жжет в груди

У некоторых людей периодически появляется жжение в районе грудной клетки. Это неприятное ощущение может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем: как о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, так и о болезнях пищеварительного тракта.

Жжение в области грудной клетки может указывать сразу на несколько заболеваний, отметила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью URA.RU.