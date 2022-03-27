Врачи назвали одну из причин частичной потери памяти

Британское издание Express привело комментарии врачей, которые полагают, что дефицит витамина B12 может привести к частичной потере зрения и памяти.

Диетолог Алекс Гловер заявил, что дефицит различных витаминов группы В может привести к самым разным проблемам, - от головных болей и раздражительности до анемии. Врач уточнил, что серьезный дефицит именно витамина B12 вызывает сыпь, синяки, мышечную слабость, покалывания в конечностях, а также замедляет регенерацию поврежденных тканей.

"Наиболее распространен дефицит витамина B12 с побочными эффектами, включая физическую слабость, потерю памяти и более серьезные неврологические проблемы, - например, со зрением",

- сказал Гловер.

По данным MayoClinic , некоторые исследования показывают, что низкий уровень витамина B12 может быть связан с повышенным риском развития деменции. Эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан напомнил, что B12 помогает производству эритроцитов и регулирует работу нервной системы, B1 и B2 "превращают" пищу в энергию, а также поддерживают нервную систему, кожу и глаза.

"Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца и молочные продукты. Поэтому вегетарианцы или веганы с большей вероятностью столкнутся с его дефицитом",

- завила врач общей практики Анджела Рай.

Она добавила, что от дефицита этого витамина нередко страдают и пожилые люди, так как с возрастом он хуже усваивается из пищи, а также некоторые лекарства мешают его усвоению.