Как прием антибиотиков влияет на снижение умственных показателей

Оказалось, что достаточно принимать антибиотики в течение двух месяцев, чтобы потом через несколько лет проявились последствия. Дело в том, что эти препараты влияют на состав кишечной микрофлоры. Многие предыдущие исследования уже выявили связь между кишечным микробиомом и мозгом, но пока неясно, какой именно может быть связь. Новая работа добавляет больше данных в эту область исследований.