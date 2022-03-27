Как прием антибиотиков влияет на снижение умственных показателей

Исследование, в котором приняли участие в общей сложности 14 542 женщины, обнаружило пока необъяснимую связь между приёмом антибиотиков и снижением когнитивных показателей.
Оказалось, что достаточно принимать антибиотики в течение двух месяцев, чтобы потом через несколько лет проявились последствия. Дело в том, что эти препараты влияют на состав кишечной микрофлоры. Многие предыдущие исследования уже выявили связь между кишечным микробиомом и мозгом, но пока неясно, какой именно может быть связь. Новая работа добавляет больше данных в эту область исследований.
Учёные наблюдали, что применение антибиотиков в среднем возрасте было значительно связано с последующими более низкими показателями обучения и рабочей памяти, а также психомоторной скорости и внимания.