Врач назвал опасные симптомы заболеваний печени

Несмотря на большой объем работы в организме, печень — это «молчаливый орган. Заболевания печени встречаются часто, но подчас их выявляют уже на поздних стадиях. Именно ранняя диагностика может помочь избежать необратимых изменений и осложнений, существенно влияющих не только на качество, но и продолжительность жизни. Какие признаки говорят о болезнях печени, читайте в нашей новости.