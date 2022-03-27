Врач назвал опасные симптомы заболеваний печени

Несмотря на большой объем работы в организме, печень — это «молчаливый орган. Заболевания печени встречаются часто, но подчас их выявляют уже на поздних стадиях. Именно ранняя диагностика может помочь избежать необратимых изменений и осложнений, существенно влияющих не только на качество, но и продолжительность жизни. Какие признаки говорят о болезнях печени, читайте в нашей новости.
Если нарушена функция печени, то в организме накапливаются токсины. Появляется общая слабость, человек при малейшем усилии чувствует утомление, снижается аппетит — это первые признаки заболеваний органа. Выпадение волос, сухость кожи, бледность — тоже опасные симптомы.
Врач отметил, что профилактика заболеваний печени может быть медикаментозной и немедикаментозной. Только лекарственные средства, без изменения привычного образа жизни, не могут защитить от проблем с печенью, пишет издание «Доктор Питер».