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2 часа назад

Врач перечислил типичные ошибки при лечении высокого давления

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Гипертония — сердечно-сосудистое заболевание, распространенное и опасное. Говоря простыми словами, это болезнь повышенного артериального давления. Если вовремя не начать ее лечение, это приведет к тяжелым последствиям, таким, как инсульт, инфаркт, потеря трудоспособности, инвалидность, не исключен и летальный исход. Подробности читайте в нашей новости.

Врач перечислил типичные ошибки при лечении высокого давления
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-пульмонолог Олег Абакумов в своем Telegrаm-канале перечислил типичные ошибки пациентов, у которых есть проблемы с высоким артериальным давлением. По мнению специалиста, прежде чем бежать в аптеку за препаратами, снижающими давление, нужно обратиться к врачу, сдать клинический минимум анализов, исключить другие заболевания, которые могут поднимать давление. Это долгий процесс, нацеленный на выявление опасных патологий.

После назначения препаратов от гипертонии, важно неукоснительно следовать рекомендациям и обязательно соблюдать дозировку. Отменить или назначать лекарство может только специалист.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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