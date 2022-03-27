Всегда ли нужно удалять бородавки на теле

Сами по себе бородавки зачастую неопасны, так что их удаление — это вопрос, скорее, эстетики, нежели необходимость. Врач утверждает, что бородавки ни в коем случае нельзя удалять самостоятельно. Это может привести к образованию рубцов и шрамов, а также повысит риск инфицирования тех, кто с вами живет, добавила специалист. Решить проблему можно одним из нескольких способов, но только после обращения к специалисту:
- Местное лечение. Врач наносит на кожу специальный состав, который перекрывает водоснабжение бородавки. Через несколько дней в этом же кабинете он сможет вам ее удалить;
- Криотерапия. Во время процедуры врач замораживает бородавку с помощью жидкого азота. После этого на коже образуется волдырь, а спустя какое-то время он просто отваливается. Это очень популярный и эффективный метод. В зависимости от масштаба проблемы, может потребоваться несколько процедур;
- Лазер. Лазерный свет, опять же, нарушает кровоснабжение бородавки, разрушая кровеносные сосуды внутри нее;
- Иммунотерапия. Также существует способ справляться с бородавками с помощью специальных препаратов, которые помогают иммунной системе бороться с вирусом. Они вызывают легкую аллергическую реакцию, после которой бородавка исчезает;
- Специальные средства. Например, крем со спирулиной, обладает способностью не только уменьшить рост бородавки, но и является прекрасным профилактическим средством (после бассейна или общественных бань).