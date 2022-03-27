Всегда ли нужно удалять бородавки на теле

В большинстве случаев бородавки и правда не вызывают никаких проблем со здоровьем. Но важно иметь в виду, что бородавки обязательно нужно показать врачу, так как иногда они могут приводить к чему-то более серьезному. Так, ВПЧ и генитальные бородавки связаны с несколькими видами рака, включая анальный рак, рак шейки матки и рак горла. Снизить риск их появления, кстати, можно вакциной против ВПЧ. Она рекомендована девочкам и мальчикам с девяти лет (до начала половой жизни). Но данную профилактику необходимо проводить только после консультации у иммунолога и полного клинического и лабораторного обследования.

Андриянова Ольга Алексеевна Врач-косметолог, врач-дерматолог, специалист по коррекции фигуры, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»