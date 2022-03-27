Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
3 часа назад

Всегда ли нужно удалять бородавки на теле

Катерина Саломе
Андриянова Ольга Алексеевнаэксперт

Бородавки — один из типов кожной инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может передаваться от человека к человеку. В беседе с "Рамблером" врач-косметолог, врач-дерматолог. Заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Алексеевна Андриянова рассказала, всегда ли нужно удалять бородавки на теле.

Всегда ли нужно удалять бородавки на теле
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
По словам эксперта, чаще всего под бородавками подразумевают выпуклые бугорки на руках. Но доктор утверждает, что они могут появляться в другом виде и на других частях тела:
  • на ступнях (подошвенные бородавки, обычно выглядят как мозоли с черными точками в центре);
  • на лице и на лбу (плоские бородавки);
  • на гениталиях (генитальные бородавки) — половом члене, влагалище и прямой кишке;
  • на ногтях (околоногтевые и подногтевые бородавки) пальцев или ног.
Видео дня
Основная проблема бородавок — это их заразность (контагиозность). Неслучайно в МКБ диагноз звучит как вирусные бородавки. Вирус очень легко передается через прямой контакт с бородавкой, прикосновение к зараженным поверхностям и вещам, половой акт, бритье. Специалист может определить, что перед ним бородавка, просто взглянув на пораженную область. Дерматолог на приеме при необходимости использует дерматоскоп, чтобы точно быть уверенным в диагнозе. Но иногда врач может взять биопсию при удалении, образец кожи для исследования, чтобы тщательно его проверить и рассеять опасения пациента.
Андриянова Ольга Алексеевна
Андриянова Ольга АлексеевнаВрач-косметолог, врач-дерматолог, специалист по коррекции фигуры, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»
Сами по себе бородавки зачастую неопасны, так что их удаление — это вопрос, скорее, эстетики, нежели необходимость. Врач утверждает, что бородавки ни в коем случае нельзя удалять самостоятельно. Это может привести к образованию рубцов и шрамов, а также повысит риск инфицирования тех, кто с вами живет, добавила специалист. Решить проблему можно одним из нескольких способов, но только после обращения к специалисту:
  • Местное лечение. Врач наносит на кожу специальный состав, который перекрывает водоснабжение бородавки. Через несколько дней в этом же кабинете он сможет вам ее удалить;
  • Криотерапия. Во время процедуры врач замораживает бородавку с помощью жидкого азота. После этого на коже образуется волдырь, а спустя какое-то время он просто отваливается. Это очень популярный и эффективный метод. В зависимости от масштаба проблемы, может потребоваться несколько процедур;
  • Лазер. Лазерный свет, опять же, нарушает кровоснабжение бородавки, разрушая кровеносные сосуды внутри нее;
  • Иммунотерапия. Также существует способ справляться с бородавками с помощью специальных препаратов, которые помогают иммунной системе бороться с вирусом. Они вызывают легкую аллергическую реакцию, после которой бородавка исчезает;
  • Специальные средства. Например, крем со спирулиной, обладает способностью не только уменьшить рост бородавки, но и является прекрасным профилактическим средством (после бассейна или общественных бань).
В большинстве случаев бородавки и правда не вызывают никаких проблем со здоровьем. Но важно иметь в виду, что бородавки обязательно нужно показать врачу, так как иногда они могут приводить к чему-то более серьезному. Так, ВПЧ и генитальные бородавки связаны с несколькими видами рака, включая анальный рак, рак шейки матки и рак горла. Снизить риск их появления, кстати, можно вакциной против ВПЧ. Она рекомендована девочкам и мальчикам с девяти лет (до начала половой жизни). Но данную профилактику необходимо проводить только после консультации у иммунолога и полного клинического и лабораторного обследования.
Андриянова Ольга Алексеевна
Андриянова Ольга АлексеевнаВрач-косметолог, врач-дерматолог, специалист по коррекции фигуры, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»
Ольга Андриянова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители