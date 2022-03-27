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2 часа назад

Врачи назвали внешние признаки проблем с сердцем и сосудами

Волгоградская правдаВолгоградская правда

Американские дерматологи перечислили изменения на коже, ногтях и теле, которые должны насторожить человека.

Врачи перечислили признаки проблем с сердцем и сосудами
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Первым признаком специалисты назвали посинение некоторых участков кожи. Они возникают из-за нарушений кровообращения. Кроме этого, цианоз может возникнуть из-за закупорки некоторых сосудов.

О заболеваниях сердечно-сосудистой системы могут сигнализировать красные шишки на пальцах рук и ног. Величина данных образований обычно не больше горошины. У человека в этих местах появляются болезненные ощущения.

Отеки ступней и голеней – еще один признак болезней сердца и сосудов. Возникают они из-за того, что сердце перестает полноценно перекачивать кровь. Ее плазма просачивается из вен в ткани и возникает отек, объяснили врачи.

Специалисты предупредили, что изогнутые вниз ногти, красные или фиолетовые линии под ними тоже могут стать поводом записаться на прием к врачу. Это при условии, что пальцы не были травмированы.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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