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2 часа назад

Ученые выяснили, что проблемы с сердцем можно определить по голосу

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ученые разработали «инструмент скрининга», чтобы помочь выявить тех, кто наиболее подвержен риску сердечных заболеваний. Специалисты выяснили, что те, у кого высокий тон голоса, более чем в два раза чаще страдают от серьезных проблем, связанных с закупоркой артерий.

Как проблемы с сердцем можно определить по голосу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Исследователи не знают точно, почему голос человека связан со здоровьем сердца.

"Возможно, голос может дать ключ к пониманию того, как функционирует вегетативная нервная система, и, как следствие, дать представление о здоровье сердечно-сосудистой системы",

— объяснила доктор Джасканвал Сара из клиники Майо в США в статье портала Express.

В рамках исследования около 108 пациентов направили на рентген для оценки состояния сердечных артерий. Их попросили записать три 30-секундных сэмпла голоса. В течение следующих двух лет 58 процентов участников с высоким голосом обратились в больницу с болью в груди или проблемами с сердцем, включая сердечные приступы. И только 30 процентов людей с низким тоном голоса нуждались в лечении, рассказали ученые.

Диетологи Мелисса Рифкин и Кэлси Хэмптон назвали полезный для сердца продукт. Клубника, ежевика, малина и остальные виды ягод крайне полезны тем, что являются превосходным источником антиоксидантов. Эти вещества не только поднимают настроение и дают заряд бодрости на весь день, но и помогают бороться с опасными свободными радикалами в организме, а также противодействует разрушению клеток, отметили эксперты.

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