Врач назвал тревожный признак высокого уровня холестерина

Современные медики сходятся в едином мнении, что повышенный уровень холестерина в крови является частой причиной многих болезней: от головных болей до инфаркта или инсульта. Если еще 30 лет назад проблема повышенного холестерина относилась к пожилым людям, то сейчас запредельно высокий уровень «плохого» холестерина встречается и у молодежи. Виной всему неправильно питание и образ жизни.

Холестерин — это жизненно важное вещество в нашем организме: соединение активно участвует в синтезе некоторых половых гормонов, оказывает влияние на стенки сосудов.

Даже далекий от медицины человек знает, что повышенный уровень «плохого» холестерина вредит здоровью. Определить его количество в организме можно с помощью лабораторных исследований, но есть и внешние признаки, которые можно увидеть самостоятельно.