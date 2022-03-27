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43 минуты назад

Российский врач назвал тревожный признак высокого уровня холестерина

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Современные медики сходятся в едином мнении, что повышенный уровень холестерина в крови является частой причиной многих болезней: от головных болей до инфаркта или инсульта. Если еще 30 лет назад проблема повышенного холестерина относилась к пожилым людям, то сейчас запредельно высокий уровень «плохого» холестерина встречается и у молодежи. Виной всему неправильно питание и образ жизни.

Врач назвал тревожный признак высокого уровня холестерина
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Холестерин — это жизненно важное вещество в нашем организме: соединение активно участвует в синтезе некоторых половых гормонов, оказывает влияние на стенки сосудов.

Даже далекий от медицины человек знает, что повышенный уровень «плохого» холестерина вредит здоровью. Определить его количество в организме можно с помощью лабораторных исследований, но есть и внешние признаки, которые можно увидеть самостоятельно.

Также о высоком уровне холестерина могут говорить небольшие наросты на коже, похожие на бугорки или сыпь. Если обнаружен хотя бы один из признаков – стоит обратиться за консультацией к терапевту, пишет «Комсомольская правда».

Болезни и лекарства,
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