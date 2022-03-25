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1 час назад

Почему при обследовании важно делать МРТ

Катерина Саломе
Кринина Инна Владимировнаэксперт

Технология МРТ (магнитно-резонансной томографии) позволяет получать снимки изнутри тела в трехмерном изображении. При этом есть те, кто не понимает, зачем прибегать к этому методу диагностики, когда есть КТ и рентген, ведь он в разы дороже двух последних. О том, почему при обследовании важно делать МРТ в беседе с "Рамблером" рассказала врач-рентгенолог Инна Кринина.

Почему при обследовании важно делать МРТ
Фото: unsplash.comunsplash.com
МРТ имеет колоссальное преимущество перед другими методами лучевой нагрузкой, при этом мы можем посмотреть мягкие ткани разной плотности без введения контрастных препаратов. Это суставы любой локализации, мягкие ткани конечностей (мышцы, связки, сухожилия), мягкие ткани малого таза, мягкие ткани шеи.
Кринина Инна Владимировна
Кринина Инна ВладимировнаВрач-рентгенолог, МРТ-диагност, врач высшей категории
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По словам специалиста, МРТ— высокоэффективный метод лучевой диагностики. У аппаратов магнитно-резонансной томографии нет рентгеновской трубки, поэтому при проведении процедуры пациенту не наносится радиационного вреда.

Ни на каком другом аппарате с таким же качеством визуализации, как у МРТ, нельзя посмотреть головной и спиной мозг. Есть ряд процессов, которые в первую очередь нуждаются в оценке на компьютерной томографии. Но если говорить о пациентах, которые приходят с головной, спинной болью, с необходимостью дифференцировать очаговые поражения головного и спинного мозга, никакой метод лучевой диагностики не может заменить МРТ.
Кринина Инна Владимировна
Кринина Инна ВладимировнаВрач-рентгенолог, МРТ-диагност, врач высшей категории

При проведении МРТ не используются йодсодержащие препараты, уточнила врач, а это значит, что можно провести осмотр пациента с заболеваниями щитовидной железы, с аллергией на йодсодержащие препараты, с почечной недостаточностью. По словам эксперта, очень хорошо на аппаратах МРТ диагностируются патологии суставов, брюшной полости, малого таза.

Также в МРТ мы можем использовать специальные программы, которые без введения контрастных препаратов, которые показывают ход артериальных, венозных сосудов и сосудов головы и шеи. Мы также можем посмотреть без контрастных препаратов посмотреть желчевыводящие протоки, спиномозговую жидкость, жидкость, окружающую структуру головного и спинного мозга, можем посмотреть мочевой пузырь.
Кринина Инна Владимировна
Кринина Инна ВладимировнаВрач-рентгенолог, МРТ-диагност, врач высшей категории
Болезни и лекарства,
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