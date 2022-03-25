Технология МРТ (магнитно-резонансной томографии) позволяет получать снимки изнутри тела в трехмерном изображении. При этом есть те, кто не понимает, зачем прибегать к этому методу диагностики, когда есть КТ и рентген, ведь он в разы дороже двух последних. О том, почему при обследовании важно делать МРТ в беседе с "Рамблером" рассказала врач-рентгенолог Инна Кринина.