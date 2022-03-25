Могут ли сахарозаменители вызвать рак

На протяжении многих лет исследователи спорят о влиянии искусственных подсластителей на здоровье человека. Новое исследование посвящено одному особенно острому спору: Вызывают ли искусственные подсластители рак?

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Начатый в 2009 году, проект NutriNet-Santé отслеживает взаимосвязь между питанием и здоровьем более чем 100 000 французских участников. Главный вывод исследования заключается в том, что у испытуемых, потреблявших большое количество искусственных подсластителей, наблюдалось больше случаев заболевания раком по сравнению с теми, кто не потреблял искусственных подсластителей.

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Углубление в детали исследования заставило многих сторонних экспертов усомниться в актуальности полученных результатов. Дуэйн Меллор, исследователь из Астонского университета, сказал, что исследование показало увеличенный относительный риск развития рака у человека на 13 процентов, что соответствует всего трем новым случаям рака на каждые 10 000 человек за восьмилетний период, и, кроме того, результаты исследования могут быть обусловлены обратной причинно-следственной связью.

Авторы не учли, что более высокие потребители искусственных подсластителей также потребляли больше высокопереработанных продуктов, пили больше напитков с высоким содержанием сахара и сообщали о большем количестве попыток сбросить вес. Это может говорить о том, что риск потребления искусственных подсластителей может быть частично связан с более низким общим качеством их рациона, что называется обратной причинно-следственной связью Дуэйн Меллор Исследователь из Астонского университета

Майкл Джонс из Института исследования рака в Лондоне высказывает аналогичную точку зрения, утверждая, что данные показывают мало последовательную связь между дозой искусственных подсластителей и риском развития рака. Это, по мнению Джонса, указывает на то, что риск развития рака, скорее всего, обусловлен другими поведенческими факторами, а не конкретно искусственными подсластителями.