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2 часа назад

Врач предупредил об опасности регулярного использования капель от насморка

Letidor.ruLetidor.ru

Сосудосуживающие капли — настоящее «чудо-средство», они быстро избавляют от заложенности носа и неприятных симптомов насморка. Однако их постоянное использование вызывает психологическую и лекарственную зависимость, избавиться от которой иногда сложнее, чем от других вредных привычек. Подробности читайте в нашей новости.

Названа опасность регулярного использования капель от насморка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Злоупотребление сосудосуживающими препаратами от заложенности носа может привести к снижению тонуса носовых сосудов, постепенно они перестают сужаться самостоятельно. Врач Александр Мещеряков рассказал подписчикам своего Telegram-канала, как попытаться избавиться от зависимости.

Специалист отметил, что лучший способ избавиться от насморка и других проблем со здоровьем — никогда не использовать сосудосуживающие препараты. Если капли критически необходимы, важно внимательно читать инструкцию и помнить, что их нельзя использовать дольше семи дней.

Болезни и лекарства,Александр Мещеряков,
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