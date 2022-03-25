Названа опасность регулярного использования капель от насморка

Сосудосуживающие капли — настоящее «чудо-средство», они быстро избавляют от заложенности носа и неприятных симптомов насморка. Однако их постоянное использование вызывает психологическую и лекарственную зависимость, избавиться от которой иногда сложнее, чем от других вредных привычек. Подробности читайте в нашей новости.

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Злоупотребление сосудосуживающими препаратами от заложенности носа может привести к снижению тонуса носовых сосудов, постепенно они перестают сужаться самостоятельно. Врач Александр Мещеряков рассказал подписчикам своего Telegram-канала, как попытаться избавиться от зависимости.