Является ли ломота в теле опасным симптомом

Одним из проявлений ОРВИ считается ломота в теле. Многие относят этот симптом к числу самых неприятных. Но является ли он опасным и почему вообще возникает? На эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам специалиста, каждый доктор обязан в первую очередь уточнить, что именно пациент подразумевает под ломотой в теле.
Если обращаться к общепринятому понятию, то это боль в мышцах, суставах, боль при движении, которая возникла при недавно перенесенном заболевании.
Врач отмечает, что интоксикация может возникать на фоне абсолютно разных заболеваний: хламидийных инфекций, инфекций, которые вызывают развитие пневмонии, вирусных поражений, а также хронических вирусных инфекциях, как, например, хронические вирусные гепатиты или проблемы, возникающие с ВИЧ-инфекцией. Любой вирус и не только острый может вызвать ломоту, уточняет эксперт.
Как правило, для купирования интоксикационного синдрома достаточно принимать обезболивающие препараты, добавил терапевт. Но при этом важно понимать, по мнению врача, что нужно проводить лечение основного заболевания и совместно с этим назначать дезинтоксикационную терапию.