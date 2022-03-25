Является ли ломота в теле опасным симптомом

Я все-таки считаю, что мы должны дифференцировать боль: это может быть либо суставная боль, либо мышечная боль. Если мы говорим, что у человека нет никаких проявлений заболеваний, но возникают боль в мышцах и суставах, не связанные с физической активностью, либо с полученными травмами, то мы можем говорить о заболеваниях хронических, при которых может возникать ломота. Это может быть либо ревматоидный артрит, перенесенный ревматизм, различные системные заболевания опорно-двигательного аппарата. Все-таки в норме болеть мышцы, кости, связки не могут.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"