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3 часа назад

Является ли ломота в теле опасным симптомом

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Одним из проявлений ОРВИ считается ломота в теле. Многие относят этот симптом к числу самых неприятных. Но является ли он опасным и почему вообще возникает? На эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

Является ли ломота в теле опасным симптомом
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, каждый доктор обязан в первую очередь уточнить, что именно пациент подразумевает под ломотой в теле.

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Если обращаться к общепринятому понятию, то это боль в мышцах, суставах, боль при движении, которая возникла при недавно перенесенном заболевании.

Как правило, ломота — это признак интоксикации в организме. Связано это с проблемой мышечной гипоксии, выделением молочной кислоты, с токсическим поражением и развитием реакции в организме. Все это возникает на фоне вирусной или бактериальной инфекции.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач отмечает, что интоксикация может возникать на фоне абсолютно разных заболеваний: хламидийных инфекций, инфекций, которые вызывают развитие пневмонии, вирусных поражений, а также хронических вирусных инфекциях, как, например, хронические вирусные гепатиты или проблемы, возникающие с ВИЧ-инфекцией. Любой вирус и не только острый может вызвать ломоту, уточняет эксперт.

Я все-таки считаю, что мы должны дифференцировать боль: это может быть либо суставная боль, либо мышечная боль. Если мы говорим, что у человека нет никаких проявлений заболеваний, но возникают боль в мышцах и суставах, не связанные с физической активностью, либо с полученными травмами, то мы можем говорить о заболеваниях хронических, при которых может возникать ломота. Это может быть либо ревматоидный артрит, перенесенный ревматизм, различные системные заболевания опорно-двигательного аппарата. Все-таки в норме болеть мышцы, кости, связки не могут.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как правило, для купирования интоксикационного синдрома достаточно принимать обезболивающие препараты, добавил терапевт. Но при этом важно понимать, по мнению врача, что нужно проводить лечение основного заболевания и совместно с этим назначать дезинтоксикационную терапию.

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