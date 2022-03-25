Врач рассказал, что должно быть в домашней аптечке

Врач Александр Мясников рассказал, как собрать идеальную домашнюю аптечку на все случаи жизни. Советы доктора опубликованы на YouTube-канале «Доктор 24».

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По мнению специалиста, главное – осознать, что здоровому человеку не нужен целый набор обезболивающих или препаратов от гриппа в красивых пакетиках. Если со здоровьем произойдут проблемы, то следует обратиться к профильному врачу, который назначит нужные лекарства.

Мясников добавил, что стоит выбросить из аптечки всевозможные витамины. Он уверяет, что все необходимое пациент получает при правильном питании. От мочегонных средств, как заявил врач, нужно избавляться. Такие препараты не помогут при сильных отеках, а только спровоцируют гормональный сбой регулировки водно-солевого обмена.

Желательно забыть о лекарствах от простуды. Зачастую в их составе присутствуют антибиотики, но когда пациента лечат от серьезной болезни, то назначают лекарства этой категории в чистом виде. Поэтому совмещать их опасно – существует риск получить передозировку антибиотиками.