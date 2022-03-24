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1 час назад

Врач напомнила о важности профилактики туберкулеза среди детей

РИАМОРИАМО

Для предотвращения заражения детей туберкулезом важно проводить медикаментозную профилактику и не забывать о календаре прививок, сообщила д. м. н., заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра (детская сеть) Депздрава Москвы, заместитель заведующего филиалом по медицинской части филиала детское отделение МНПЦ борьбы с туберкулезом Татьяна Севостьянова.

Врач напомнила о профилактике туберкулеза среди детей
Фото: РИАМОРИАМО

Она добавила, что прием профилактических препаратов безопасен, не дает бактериям туберкулеза размножаться и поражать детский организм. Курс препаратов составляет не более 3 месяцев. Такая профилактика необходима детям, которые контактировали с больным туберкулезом, у которых по результатам обследования выявлено заражение, а также детям из групп риска – с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями мочеполовой системы.

Кроме того, защитой от туберкулеза детей обеспечивает прививка БЦЖ, которую делают в первые дни жизни. В 2021 году в родильных домах столицы было вакцинировано 74% здоровых новорожденных детей, а к первому году жизни привились более 90% малышей.

Болезни и лекарства,Татьяна Севостьянова,
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