Врач напомнила о профилактике туберкулеза среди детей

Для предотвращения заражения детей туберкулезом важно проводить медикаментозную профилактику и не забывать о календаре прививок, сообщила д. м. н., заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра (детская сеть) Депздрава Москвы, заместитель заведующего филиалом по медицинской части филиала детское отделение МНПЦ борьбы с туберкулезом Татьяна Севостьянова.

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Она добавила, что прием профилактических препаратов безопасен, не дает бактериям туберкулеза размножаться и поражать детский организм. Курс препаратов составляет не более 3 месяцев. Такая профилактика необходима детям, которые контактировали с больным туберкулезом, у которых по результатам обследования выявлено заражение, а также детям из групп риска – с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями мочеполовой системы.