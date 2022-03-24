Перечислены признаки нарушения функции щитовидки

Нарушения функции щитовидной железы проявляются в виде снижения уровня памяти, высокой утомляемости, сухости кожи, увеличения сердечного ритма, отметила эндокринолог Европейского медцентра Камиля Танеева.
По ее словам, признаки нарушений в щитовидной железе появляются постепенно. Сначала человек быстро устаёт, далее забывает слова. При этом снижается вес и появляется тревожность.
Специалист добавила, что существует риск возникновения узлов в щитовидной железе. Это может привести к злокачественным новообразованиями, пишет «Российская газета».