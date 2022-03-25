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4 часа назад

Лекарства от тошноты оказались способны вызвать инсульт

Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам недавнего исследования, проведённого специалистами из Университета Бордо, Университетского больничного центра Бордо и Inserm, препараты от тошноты могут увеличить риск инсульта. Подробнее - в статье.

Лекарства от тошноты оказались способны вызвать инсульт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Французские эксперты из Inserm, а также Университета Бордо и Университетского больничного центра Бордо изучили связь между ишемическим инсультом и противорвотными препаратами (антидофаминергическими противорвотными средствами). Последние нередко назначаются, чтобы облегчить тошноту и рвоту, причина которых - мигрень, лучевая терапия, химиотерапия. Также эти лекарства принимают после операций. Результаты исследования были опубликованы в издании BMJ.

В ходе исследования учёные отобрали из общенациональной базы данных системы здравоохранения Франции (SNDS) пациентов. В их число вошли 2612 человек с инсультом (средний возраст - 72 года, 34 процента - мужчины) и ещё 21859 человек, которые не сталкивались с инсультом, но принимали противорвотные лекарства домперидон, метопимазин или метоклопрамид с 2012 по 2016 год.

Оказалось, что люди, которым впервые назначались противорвотные средства, имели в три раза больше шансов столкнуться с инсультом. Причём самый высокий риск в целом был у мужчин (в 3,59 раза больше). Опаснее всего оказался метопимазин (увеличение риска инсульта в 3,62 раза). Чуть ниже вероятность была у метоклопрамида: в 3,53 раза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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