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2 часа назад

Какие лекарства поставляет компания Sanofi

Мария Каткова

Sanofi — французская фармацевтическая компания, которая работает более, чем в ста странах. Она считается одной из самых крупных фармацевтических компаний в мире. Также у Sanofi есть ряд научно-исследовательских лабораторий в разных странах: США, Франции, Германии, Китае, Бельгии, Нидерландах и Канаде. В материале “Рамблера” — о лекарствах, которые Sanofi поставляет на российский рынок.

Какие лекарства поставляет компания Sanofi
Фото: РамблерРамблер

Компания специализируется преимущественно на фармацевтике, но второй по величине группой выручки является производство вакцин. Меньше всего выручки компания получает от реализации безрецептурных лекарств, среди которых анальгетики, противоаллергенные препараты и таблетки для улучшения пищеварения.

Вакцины

Компания распространяла на российском рынке вакцины от многих инфекций, среди которых холера, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, брюшной тиф, гепатиты A и B, грипп, корь, полиомиелит, бешенство, краснуха, ветряная оспа, желтая лихорадка и другие.

Лекарства, популярные в России

Фармацевтическая компания поставляет ряд популярных среди россиян лекарств. Наиболее распространенный из них: препарат для восстановления печени “Эссенциале”, спазмолитик “Но-шпа”, ушные капли “Софрадекс”, лекарство для пищеварения “Фестал”, сироп от кашля “Бронхикум”, лекарство для ЖКТ “Маалокс”, витамин “Магне В6”, сиропы от кашля “Лазолван” и “Лазолван фито”, и другие.

Болезни и лекарства,
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