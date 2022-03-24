Какие лекарства поставляет компания Sanofi

Sanofi — французская фармацевтическая компания, которая работает более, чем в ста странах. Она считается одной из самых крупных фармацевтических компаний в мире. Также у Sanofi есть ряд научно-исследовательских лабораторий в разных странах: США, Франции, Германии, Китае, Бельгии, Нидерландах и Канаде. В материале “Рамблера” — о лекарствах, которые Sanofi поставляет на российский рынок.

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Компания специализируется преимущественно на фармацевтике, но второй по величине группой выручки является производство вакцин. Меньше всего выручки компания получает от реализации безрецептурных лекарств, среди которых анальгетики, противоаллергенные препараты и таблетки для улучшения пищеварения.

Вакцины

Компания распространяла на российском рынке вакцины от многих инфекций, среди которых холера, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, брюшной тиф, гепатиты A и B, грипп, корь, полиомиелит, бешенство, краснуха, ветряная оспа, желтая лихорадка и другие.

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