Какие лекарства поставляет компания Sanofi

Sanofi — французская фармацевтическая компания, которая работает более, чем в ста странах. Она считается одной из самых крупных фармацевтических компаний в мире. Также у Sanofi есть ряд научно-исследовательских лабораторий в разных странах: США, Франции, Германии, Китае, Бельгии, Нидерландах и Канаде. В материале “Рамблера” — о лекарствах, которые Sanofi поставляет на российский рынок.
Компания специализируется преимущественно на фармацевтике, но второй по величине группой выручки является производство вакцин. Меньше всего выручки компания получает от реализации безрецептурных лекарств, среди которых анальгетики, противоаллергенные препараты и таблетки для улучшения пищеварения.
Компания распространяла на российском рынке вакцины от многих инфекций, среди которых холера, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, брюшной тиф, гепатиты A и B, грипп, корь, полиомиелит, бешенство, краснуха, ветряная оспа, желтая лихорадка и другие.
Фармацевтическая компания поставляет ряд популярных среди россиян лекарств. Наиболее распространенный из них: препарат для восстановления печени “Эссенциале”, спазмолитик “Но-шпа”, ушные капли “Софрадекс”, лекарство для пищеварения “Фестал”, сироп от кашля “Бронхикум”, лекарство для ЖКТ “Маалокс”, витамин “Магне В6”, сиропы от кашля “Лазолван” и “Лазолван фито”, и другие.