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3 часа назад

Невролог указала на развитие опасных болезней при онемении ног

Русская ПланетаРусская Планета

Если онемение голени, икры или стопы ноги носит длительный характер и не связано с неудобным положением тела, то это говорит о развитии опасных болезней, рассказала невролог, аллерголог Московской Клиники Ольга Ларионова.

Невролог объяснила, о чем говорит онемение ног
Фото: pixabaypixabay

Полинейропатия нижних конечностей (онемение двух ног) может быть предвестником диабета и эндокринных проблем, а также возникать из-за алкогольной зависимости и недостатка витаминов В1, В6, В12, Е. Среди серьезных патологий врач выделила системную красную волчанку, ревматоидный артрит, клещевой боррелиоз.

Врач отметила, что атеросклероз вызывает онемение, поскольку артерии, питающие ноги кровью, поражены, пишет «Доктор Питер».

Болезни и лекарства,Ольга Ларионова,
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