Почему не надо закупать лекарства впрок

Мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторое снижение количества лекарств сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть,