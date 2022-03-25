Почему не надо закупать лекарства впрок

Медики просят россиян на фоне непростой геополитической ситуации не создавать искусственный ажиотаж на лекарства, закупая их впрок.
Росздравнадзор благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которая действует в стране уже второй год, мониторит наличие лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя по всем наименованиям и всех производителей.
В Росздравнадзоре уточняют, что можно с точностью до учреждения сказать, где и сколько лекарств имеется — и не стоит опустошать аптеки ради собственных запасов, ведь кому-то может не хватить лекарства, которое по плану будет поставлено со склада.
Мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторое снижение количества лекарств сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть,
– обещает Алла Самойлова, руководитель Росздравнадзора.