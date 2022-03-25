Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
5 часов назад

Почему не надо закупать лекарства впрок

WMJ.ruWMJ.ruиещё 1

Медики просят россиян на фоне непростой геополитической ситуации не создавать искусственный ажиотаж на лекарства, закупая их впрок.

Почему не надо закупать лекарства впрок
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Росздравнадзор благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которая действует в стране уже второй год, мониторит наличие лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя по всем наименованиям и всех производителей.

В Росздравнадзоре уточняют, что можно с точностью до учреждения сказать, где и сколько лекарств имеется — и не стоит опустошать аптеки ради собственных запасов, ведь кому-то может не хватить лекарства, которое по плану будет поставлено со склада.

Мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети. Есть некоторое снижение количества лекарств сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть,

– обещает Алла Самойлова, руководитель Росздравнадзора.

Последние новости
Болезни и лекарства,Алла Самойлова,Росздравнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители