Когда при боли в животе нужно вызвать врача

На боли в животе жалуются многие люди, нередко ощущения списывают на неправильное питание, стресс и плохую экологию. Однако нередко дискомфорт в области желудка или кишечника указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепотологии СПбГУ Андрей Барановский сообщил, при каких болях важно оперативно обращаться к врачу.

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Как отметил специалист в беседе с «Пятым каналом», насторожить должна внезапная и сильная боль, она может быть признаком проблем с желчевыделительной системой, панкреатита или холецистита.