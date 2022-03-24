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1 час назад

Гастроэнтеролог рассказал, когда при боли в животе стоит вызвать врача

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На боли в животе жалуются многие люди, нередко ощущения списывают на неправильное питание, стресс и плохую экологию. Однако нередко дискомфорт в области желудка или кишечника указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепотологии СПбГУ Андрей Барановский сообщил, при каких болях важно оперативно обращаться к врачу.

Когда при боли в животе нужно вызвать врача
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как отметил специалист в беседе с «Пятым каналом», насторожить должна внезапная и сильная боль, она может быть признаком проблем с желчевыделительной системой, панкреатита или холецистита.

Он добавил, что нельзя игнорировать и боль из-за хронических заболеваний, ведь нередко люди привыкают к ней и не считают чем-то опасным. Записаться к врачу следует и в случае, когда боль возникает ночью, возможно, это симптом язвы или гастрита с эрозиями. Кроме того, по словам Барановского, пациентам необходимо отказаться от самолечения, поскольку отсутствие медицинской помощи или неверно подобранные препараты способны ухудшить состояние.

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