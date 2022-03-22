Чем опасны слишком горячие батареи в квартире

Все климатические факторы, которые окружают человека, оказывают влияние на организм и здоровье в целом. Безусловно, важнейшим показателем является температура в комнате, в которой находится человек и в которой он проводит максимальное количество времени. Горячие батареи повышают температуру в самой комнате. Идеальная температура не должна превышать 21 градус.



В первую очередь страдает кожа. Кожа вырабатывает сальный секрет и имеет определенное увлажнение. Повышение температуры приводит к тому, что кожные покровы становятся сухими и, как следствие, развиваются определенного вида дерматиты.



Второе - повышенная температура влияет на работу центральной нервной системы, в первую очередь, на работу головного мозга. Чем выше температура, тем больше сжигается свободного кислорода в воздухе, вследствие чего возникает гипоксия головного мозга и гипоксия тканей.



Слишком жаркий воздух также плохо влияет на сосуды. Могут возникать как гипотонический, так и гипертонический криз.



Если произошло так, что батареи в комнате неконтролируемые, то первым шагом к облегчению ситуации будет проветривание, вторым - увлажнение воздуха.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"