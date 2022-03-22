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1 час назад

Чем опасны слишком горячие батареи в квартире

Анна Шутова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

В отопительный сезон у многих в квартирах становится невыносимо жарко. Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева, чем это опасно для здоровья.

Чем опасны слишком горячие батареи в квартире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Все климатические факторы, которые окружают человека, оказывают влияние на организм и здоровье в целом. Безусловно, важнейшим показателем является температура в комнате, в которой находится человек и в которой он проводит максимальное количество времени. Горячие батареи повышают температуру в самой комнате. Идеальная температура не должна превышать 21 градус.

В первую очередь страдает кожа. Кожа вырабатывает сальный секрет и имеет определенное увлажнение. Повышение температуры приводит к тому, что кожные покровы становятся сухими и, как следствие, развиваются определенного вида дерматиты.

Второе - повышенная температура влияет на работу центральной нервной системы, в первую очередь, на работу головного мозга. Чем выше температура, тем больше сжигается свободного кислорода в воздухе, вследствие чего возникает гипоксия головного мозга и гипоксия тканей.

Слишком жаркий воздух также плохо влияет на сосуды. Могут возникать как гипотонический, так и гипертонический криз.

Если произошло так, что батареи в комнате неконтролируемые, то первым шагом к облегчению ситуации будет проветривание, вторым - увлажнение воздуха.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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