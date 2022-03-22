Обнаружен новый способ лечения болезни Паркинсона

Ранее болезнь Паркинсона не рассматривалась как аутоиммунное заболевание, однако новые данные позволили взглянуть на эту болезнь под другим углом. Для этого специалисты изучили работу Т-клеток, которые, как выяснилось, воздействуют на альфа-синуклеин и потенциально могут играть роль в возникновении болезни Паркинсона. Одним из ключевых генов, экспрессируемых (процесс преобразования гена в РНК или белок) в этих клетках, является LRRK2. Нейроны многих людей с болезнью Паркинсона экспрессируют LRRK2, но научная работа впервые доказала, что этот процесс происходит именно в Т-клетках. Однако ученые сумели обнаружить и другие экспрессируемые гены в этих Т-клетках, которые ранее не связывали с болезнью Паркинсона.