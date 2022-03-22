Названы снижающие эффективность антибиотиков ошибки

Британские ученые из Кембриджского университета назвали ошибки, которые способствуют снижению эффективности антибиотиков. Оказалось, что при одновременном присутствии патогенов будет сложнее вылечиться. Результаты работы описаны в журнале ISME.

С помощью инновационной технологии специалисты выращивали смесь различных микробов в течении недели. Это было затруднительно, так как обычно один патоген останавливает рост раньше других и портит опыт. Исследователи использовали так называемые полимикробные инфекции, которые включали в себя бактерии Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, а также грибковую инфекцию Candida albicans — комбинация, обычно присутствующая в дыхательных путях людей с муковисцидозом.

Затем ученые добавили антибиотик под названием колистин, который очень эффективен в уничтожении синегнойной палочки. Но когда другие патогены присутствовали вместе с синегнойной палочкой, антибиотик не работал. Такой же эффект наблюдался при обработке образцов фузидовой кислотой (антибиотиком для лечения золотистого стафилококка) и флуконазолом (антибиотиком, направленным на уничтожение Candida albicans).