Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Названы снижающие эффективность антибиотиков ошибки

Lenta.ruLenta.ru

Британские ученые из Кембриджского университета назвали ошибки, которые способствуют снижению эффективности антибиотиков. Оказалось, что при одновременном присутствии патогенов будет сложнее вылечиться. Результаты работы описаны в журнале ISME.

Названы снижающие эффективность антибиотиков ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С помощью инновационной технологии специалисты выращивали смесь различных микробов в течении недели. Это было затруднительно, так как обычно один патоген останавливает рост раньше других и портит опыт. Исследователи использовали так называемые полимикробные инфекции, которые включали в себя бактерии Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, а также грибковую инфекцию Candida albicans — комбинация, обычно присутствующая в дыхательных путях людей с муковисцидозом.

Затем ученые добавили антибиотик под названием колистин, который очень эффективен в уничтожении синегнойной палочки. Но когда другие патогены присутствовали вместе с синегнойной палочкой, антибиотик не работал. Такой же эффект наблюдался при обработке образцов фузидовой кислотой (антибиотиком для лечения золотистого стафилококка) и флуконазолом (антибиотиком, направленным на уничтожение Candida albicans).

В итоге выяснилось, что для эффективного уничтожения бактерий в полимикробной инфекции требуется гораздо большее количество антибиотиков. Ученые считают, что полученные данные позволят проверить эффективность новых препаратов против смеси различных инфекций и микробов.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители