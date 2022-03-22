Врач объяснила, о каких болезнях говорят трещины на пятках

Для большинства людей трещины на пятках является проблемой, связанной лишь с внешним видом стопы. Но в некоторых случаях они могут доставлять серьезный дискомфорт – быть болезненными и приводить к кровотечению, рассказала в беседе с 5-tv.ru эндокринолог Мария Васильева.

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«Места, служащие для опоры костей, например, пяточная область, подвергаются постоянным механическим воздействиям, которые усиливаются при деформации стопы, нарушении осанки, при физической активности: длительных прогулках или работе на ногах в течение суток. И чем больше и активнее это воздействие, тем быстрее клетки поверхностного слоя эпидермиса, рогового слоя, начинают делиться, утолщаться. Кожа теряет свою эластичность, нарушается ее кровоснабжение и ее чувствительность», – заявила врач.

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По словам Васильевой, для профилактики трещин на пятках, нужно носить удобную обувь, и хотя бы раз в неделю использовать увлажняющие крема и мази, которые содержат мочевину и пятипроцентную салициловую кислоту. Если трещины уже образовались, то их нужно обязательно промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и применять мазь или крем с метилурацилом. Эндокринолог добавила, что если не получается самостоятельно справиться с проблемой, то не следует откладывать поход к специалисту.

Васильева отметила, что причинами кератодермии может служить гормональное нарушение – сахарный диабет, постменопауза, витаминная недостаточность, аллергия, псориаз или грибковое поражение кожи стоп.

«Здесь обязательно нужны препараты, которые помогут в этой болезни», – подчеркнула медик.

Кроме того, необходимо помнить, что системные заболевания (атеросклероз сосудов нижних конечностей, варикозная болезнь и хроническая сердечная недостаточность) нарушают кровоснабжение эпидермиса и могут провоцировать гиперкератоз и образованию трещин на стопах. Эксперт порекомендовала раз в неделю проводить правильную гигиену, делать медицинский педикюр, использовать скрабы, увлажняющие крема и носить удобную обувь.