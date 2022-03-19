Кардиолог предупредил об опасности хронического стресса

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал о вреде хронического стресса. В интервью радио Sputnik он рассказал, как обезопасить организм от его влияния.

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Ашихмин предупредил россиян об опасности стресса и заявил, что он повышает давление, приводит к гипертонии, а также увеличивает риск инфаркта и инсульта. Он указал, что раньше считалось, что только острый стресс опасен для сердца, но это не так.

«У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха»,

— заявил кардиолог.

Врач добавил, что повышенное артериальное давление приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. Кроме того, ухудшается состояние глазного дна. Переживающим людям стресс необходимо наблюдать за показателями давления. Если оно сохраняется на уровне 135 на 85 миллиметров ртутного столба, то следует обратиться за помощью к врачу.

«Очень важно часто измерять артериальное давление. Если давление выше 135/85 в домашних условиях, то это уже гипертония. Это значит, что нужно принимать лекарство»,