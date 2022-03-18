Отказ от завтрака грозит развитием опасной болезни

Признаки деменции обычно проявляются у людей старше 65 лет, однако, помимо неправильного питания, вредных привычек и малоподвижного образа жизни, мозгу угрожает и такая привычка, как пропуск завтрака, сообщает Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services.

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По мнению большинства врачей, утренний прием пищи является одним из самых важных.

Специалисты в течение шести лет наблюдали за 525 пожилыми людьми в возрасте старше 65 лет, проживавшими в фермерском сообществе. В результате удалось выяснить, что диагноз «деменция» встречается в четыре раза чаще у тех, кто не завтракал, независимо от возраста и пола.

Кроме того, по словам исследователей, быстрые перекусы вместо полноценной еды повышают риск приобретенного слабоумия в 2,7 раза, чрезмерное употребление соли – в 2,5 раза, а несоблюдение сбалансированной диеты – в 2,7 раза.