Отказ от завтрака грозит развитием опасной болезни

Признаки деменции обычно проявляются у людей старше 65 лет, однако, помимо неправильного питания, вредных привычек и малоподвижного образа жизни, мозгу угрожает и такая привычка, как пропуск завтрака, сообщает Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services.
По мнению большинства врачей, утренний прием пищи является одним из самых важных.
Специалисты в течение шести лет наблюдали за 525 пожилыми людьми в возрасте старше 65 лет, проживавшими в фермерском сообществе. В результате удалось выяснить, что диагноз «деменция» встречается в четыре раза чаще у тех, кто не завтракал, независимо от возраста и пола.
Кроме того, по словам исследователей, быстрые перекусы вместо полноценной еды повышают риск приобретенного слабоумия в 2,7 раза, чрезмерное употребление соли – в 2,5 раза, а несоблюдение сбалансированной диеты – в 2,7 раза.
При деменции человек становится рассеянным и забывчивым, а в ходе дальнейшего прогрессирования болезни он может даже забывать имена своих близких или не узнавать их. Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, как распознать первые признаки недуга у близких людей.