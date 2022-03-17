Почему изо рта пахнет ацетоном

Устойчивый неприятный запах изо рта называется галитозом. Одним из его проявлений является запах ацетона. С этой жалобой обращаются не только взрослые пациенты, но и дети. О причинах его появления в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Специалист заявил, что беспокоиться о запахе изо рта нужно начинать тогда, когда он не удаляется посредством чистки зубов либо санации полости рта с помощью ополаскивателей и антисептиков.
По словам врача, никаких лекарств, которые могли бы убрать запах, не существует. Он утверждает, что необходимо определить и вылечить заболевание, которое привело к появлению запаха ацетона.