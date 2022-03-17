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1 час назад

Почему изо рта пахнет ацетоном

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Устойчивый неприятный запах изо рта называется галитозом. Одним из его проявлений является запах ацетона. С этой жалобой обращаются не только взрослые пациенты, но и дети. О причинах его появления в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Почему изо рта пахнет ацетоном
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Специалист заявил, что беспокоиться о запахе изо рта нужно начинать тогда, когда он не удаляется посредством чистки зубов либо санации полости рта с помощью ополаскивателей и антисептиков.

Запах ацетона должен наводить на проблему, связанную с заболеваниями эндокринной системы. В частности, наличие сахарного диабета. Также запах ацетона говорит о заболеваниях печени и ЖКТ, органов билиарного тракта.

Самое важное, что при запахе ацетона изо рта мы должны исключить наличие сахарного диабета. И помимо биохимического анализа крови с определением гликированного гемоглобина, показателей глюкозы, фруктозы, мы также просматриваем анализ мочи на обнаружение в ней ацетона.

Нужно понимать, что запах ацетона — это противоестественное явление, которое требует обращения к врачу общей практики, либо к врачу-терапевту. Соответственно, здесь тоже есть ступенчатая схема, когда проверяются все органы на возможные заболевания. Но еще раз подчеркну, что запах ацетона, в первую очередь, говорит о сахарном диабете и о заболеваниях печени.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам врача, никаких лекарств, которые могли бы убрать запах, не существует. Он утверждает, что необходимо определить и вылечить заболевание, которое привело к появлению запаха ацетона.

Болезни и лекарства,
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