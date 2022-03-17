Почему изо рта пахнет ацетоном

Запах ацетона должен наводить на проблему, связанную с заболеваниями эндокринной системы. В частности, наличие сахарного диабета. Также запах ацетона говорит о заболеваниях печени и ЖКТ, органов билиарного тракта.



Самое важное, что при запахе ацетона изо рта мы должны исключить наличие сахарного диабета. И помимо биохимического анализа крови с определением гликированного гемоглобина, показателей глюкозы, фруктозы, мы также просматриваем анализ мочи на обнаружение в ней ацетона.



Нужно понимать, что запах ацетона — это противоестественное явление, которое требует обращения к врачу общей практики, либо к врачу-терапевту. Соответственно, здесь тоже есть ступенчатая схема, когда проверяются все органы на возможные заболевания. Но еще раз подчеркну, что запах ацетона, в первую очередь, говорит о сахарном диабете и о заболеваниях печени.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"