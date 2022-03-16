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29 минут назад

Почему нельзя часто делать флюорографию

Мира Маркина

С помощью флюорографии медики исследуют органы грудной клетки человека. Через тело пациента пропускается рентгеновское излучение, поэтому процедуру запрещено делать часто. Подробнее - в материале "Рамблера".

Почему нельзя часто делать флюорографию
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В течение жизни организм человека подвергается разным типам излучений: солнечные и космические лучи, природные и искусственны радионуклиды - вода, воздух, почва, атомная энергетика. В среднем - 2-3 мЗв в год при рекомендуемой дозе 1 мЗв.

Во многих поликлиниках используется старое пленочное оборудование. При проведении исследования с его помощью человек получает дозу облучения 0,5-0,8 мЗв. Новое цифровое оборудование позволяет снизить этот показатель до 0,1 мЗв. В таком случае флюорография раз в год не принесет практически никакого вреда организму.

Большинству рекомендуют в профилактических целях проверять органы грудной клетки один раз за год, однако есть категории людей, которые по закону должны делать это чаще - два раза в год. Например, сотрудники родильных домов, военнослужащие, ВИЧ-инфицированные, перенесшие туберкулез, освобожденные из исправительных учреждений и состоящие на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах.

Флюорографию запрещено делать детям до 15 лет, беременным и кормящим женщинам.

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